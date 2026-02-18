Мойщица посуды избила замороженным мясом коллегу-бармена

В Белозерске 36-летняя женщина избила коллегу-бармена замороженным куском мяса из-за замечания о немытой посуды. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

По данным суда, конфликт начался в моечном цехе после того, как бармен сделала замечание о некачественно вымытой посуде. В ответ посудомойка обругала коллегу, схватила ее за волосы и прижала голову к полу, а затем протащила по кухне, пока их не разняли сотрудники.

Позже пострадавшая вернулась в кафе за сумкой. В этот момент обидчица прикладывала к лицу холодное мясо. Увидев оппонентку, она снова набросилась на нее, схватила за волосы и несколько раз ударила замороженным куском по голове. Суд признал посудомойку виновной в нанесении побоев и назначил штраф в 5 тысяч рублей.

