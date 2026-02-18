Под Рязанью сотрудники морга хотели сложить тела погибших детей в пакеты маркетплейса

В Рязанской области сотрудники патологоанатомического бюро предложили поместить тела детей, погибших при пожаре, в пакеты, предназначенные для интернет-заказов. Об этом в интервью агентству "Регнум" сообщила сестра погибших несовершеннолетних.

Трагедия произошла 12 февраля в селе Шиловского района, где в результате пожара погибла семья : родители, а также их дети-близнецы. По информации агентства, возгоранию предшествовало отключение газоснабжения из-за задолженности, вынудившее семью использовать газовые баллоны для обогрева дома в условиях сильных морозов.

Трое других детей семьи в момент происшествия отсутствовали: двое сыновей проходили обучение в другом городе, а старшая дочь работала в Рязани. По словам родственницы, тела взрослых были выданы в санитарных пакетах.

"Когда дело дошло до тел детей, эти пакеты закончились, и работники предложили положить ребенка в обычный пакет", — поделилась она.

Ратникова также отметила непрофессиональное и грубое поведение сотрудника морга, который, по ее словам, намекал на получение взятки за выдачу тел. Мужчина якобы заявил, что ему нужно заплатить, чтобы он начал свою работу, ссылаясь на занятость. Когда родственники обратились к нему в кабинет с вопросом о времени ожидания, он ответил: "Сколько будете со мной ругаться, столько и будете ждать". В итоге пришлось обращаться в администрацию Шиловского района.

Прибывшие представители районной администрации провели беседу с сотрудником морга, после чего тот приступил к своим обязанностям. Сестра добавила, что подобные инциденты в данном учреждении, по ее сведениям, происходят регулярно, вплоть до случаев пропажи личных вещей у умерших.