Самую пожилую дропершу в стране задержали на Урале - ей 103 года

Своеобразный рекорд установили жительница Екатеринбурга, которую мошенники обманом превратили в своего помощника. Об этом на форуме "Кибербезопасность в финансах" рассказал пранкер Лексус (Алексей Столяров).

По его словам, самым молодым задержанным дроперам - всего 14 лет, а самой пожилой оказалась 103-летняя бабушка со слуховым аппаратом. Она до последнего пребывала в заблуждении, что ничего противозаконного не совершает.

"Когда привезли ее в отдел, вообще не верила, что это настоящие полицейские. "Вы же ряженые", говорит, а вот те, кто звонил, - настоящие", - поделился историей пранкер.

Телеведущий Владимир Соловьев, который вел сессию, пошутил насчет блестящей физической формы бабули, позволяющей участвовать в преступной деятельности.

Шутки шутками, но комплексные меры борьбы с телефонными аферистами, кажется, начали приносить первые результаты. Как отметили в Банке России, раньше дроперы могли бесконечно много раз перекидывать похищенные деньги между разными банковскими счетами, сейчас цепочка уменьшилась, но злоумышленники пошли в обход: теперь жертвы сами снимают наличные в банкомате или кассе и передают их курьеру или переводят с помощью NFC-технологий.

Пик операций через банкоматы был зафиксирован в июне-июле прошлого года, после того, как с первого сентября банки по требованию регулятора стали проверять все операции по выдаче наличных на девять признаков мошенничества и лимитировать сумму, когда возникают подозрения, что клиент находится под чьим-то влиянием, востребованность этого канала у аферистов упала на 40 процентов. Теперь МВД предлагает ввести "период охлаждения" и при получении денег в кассе, а также установить лимит на переводы через NFC.

В прошлом году со счетов россиян мошенники увели более 29 миллиардов рублей, что на шесть процентов больше, чем в 2024-м. Ежедневно в стране фиксируется около пяти миллионов телефонных звонков от злоумышленников, крупнейшие банки ежемесячно приостанавливают 330 тысяч подозрительных операций. При этом средняя сумма ущерба уменьшилась с 22 до 16 тысяч рублей, доля крупных хищений (свыше 200 тысяч рублей) уменьшилась с 50 до 43 процентов.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор уже второй год активно работает с банками, которые раньше по тем или иным причинам не сообщали о мошеннических операциях. Также свою роль сыграла "спецкнопка", которая появилась в приложениях крупных финансовых организаций с октября 2025-го - пострадавший может пометить перевод как мошеннический, и все данные автоматически попадут в базу ФинЦЕРТ. В итоге сегодня Банк России располагает сведениями даже о мелких хищениях, которые раньше оставались в тени.

Впрочем, финансисты считают, что праздновать победу рано.

"В прошлом году был сделан только первый шаг в борьбе с дроперами первого уровня, которые гоняют деньги с карты на карту, но мы еще не приступили к дропам второго, третьего, четвертого уровня, - рассуждает Станислав Кузнецов, старший вице-президент Сбера. - Украденные средства дробятся на мелкие суммы, обналичиваются и переводятся основному дропу - вот тут пирамида начинает схлопываться. Эту проблему можно решить только всем вместе, поскольку посредники используют устройства самообслуживания и банкоматы разных банков".

Большие надежды игроки рынка возлагают на запуск государственной информсистемы "Антифрод" с первого марта 2026 года, где госорганы, банки, операторы связи и маркетплейсы будут обмениваться данными о действиях нарушителей правил, оперативно сообщать о подозрительных операциях и т.п. В идеале должны получиться так называемые транзакции на разрыв, когда проверка осуществляется в режиме реального времени и понятно, кто кому и зачем переводит средства, а "красный флажок", поднятый любым участником системы, дает остальным повод откатить все назад.

Также банки просят расширить их полномочия, чтобы они могли не только блокировать деньги на счетах дроперов, но и возвращать их потерпевшим. Сейчас для этого требуется обращение клиента в суд, в среднем на вынесение решения уходит до двух месяцев.