Взрыв газа произошел в квартире на севере Москвы

Взрыв газа мог произойти в квартире на 12-м этаже дома на Проспекте Мира в Москве. В помещении выбило стекла. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил осведомленный источник.

— Хлопок газа, предварительно, произошел в квартире многоэтажки на севере Москвы. На 12-м этаже жилого дома выбило стекла, — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На место выехали сотрудники экстренных служб. Других подробностей не приводится. На момент публикации материала нет информации о пострадавших.

16 февраля взрыв газа произошел в частном доме в Северском районе Краснодарского края. В результате произошедшего погибла женщина.

До этого семь человек, включая ребенка, пострадали при взрыве газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии. Их доставили в больницу.