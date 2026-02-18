Российский поселок скрылся в саже

Поселок Высокогорный в Хабаровском крае погрузился во тьму после того, как по ночам из местной котельной начали сбрасывать сажу. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

В сеть попали кадры, на которых из трубы котельной выходит густой черный дым. По словам местных, предприятие начало сбрасывать угольные отходы по ночам в ответ на возмущения жителей ранее в феврале, когда после восстановления тепломагистрали то же самое делали днем, из-за чего дома, улицы и квартиры внутри покрылись копотью.

Жители написали свыше 50 жалоб в прокуратуру. При этом в администрации недовольных призвали потерпеть до конца сезона. По словам властей, для временного решения проблемы в котельной поставили контейнер для сбора шлака.

Ранее в Высокогорном из-за сброса сажи котельной пошел черный снег.