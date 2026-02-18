Министра культуры Башкирии Шафикову доставят в Москву для следственных действий

Правоохранители доставят в Москву задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий министра культуры Башкирии Амину Шафикову. В столице с ней проведут следственные действия. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в правоохранительных органах.

— Следственные действия в отношении Шафиковой будут проводиться в Москве, — передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Министра культуры Башкирии задержали 18 февраля. Ее утро началось с обысков в квартире. В пресс-службе регионального минкульта подтвердили факт проведения процессуальных действий.

Шафикова может быть причастна к махинациям с госзакупками. Ранее в Башкирии задержали нескольких руководителей подведомственных минкульту организаций. Под следствием оказались директор концертного зала «Башкортостан» Вильдан Яруллин, глава Дирекции культурных программ Республики Башкортостан Гульнара Юрина, директор Госоркестра Башкирии Артур Назиуллин и руководитель Башгосфилармонии Алмаз Саетов. Как с ними может быть связана Шафикова — в материале «Вечерней Москвы».