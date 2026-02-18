Назван возможный виновник смерти подростка под глыбой льда

Ответить за смерть 14-летнего подростка, погибшего от схода снежной массы с козырька балкона дома на Щелковском шоссе 13 февраля, предстоит сотруднику коммунальной службы. Сам мастер участка не согласен с обвинениями.

© Кирилл Искольдский

Как ранее сообщал «МК», в злополучный день около 19.00 школьник шел в банк, расположенный неподалеку, чтобы снять деньги. По какой-то причине он решил передвигаться не по тротуару, а дойти туда по дорожке, расположенной под балконами 12-этажного дома. На его беду с самовольно пристроенного козырька к балкону квартиры на последнем этаже скатилась снежная масса со льдом и накрыла юношу с головой. Он скончался на месте. Погибший, уроженец Таджикистана, был из многодетной семьи (всего родители воспитывали четверых детей). Мать - домохозяйка, глава семейства трудится на рынке.

Столичные следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Вскоре был задержан 64-летний сотрудник коммунальной службы, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Мужчина - инвалид третьей группы, в коммунальной системе работает больше 30 лет, в свое время трудился плотником и прорабом. По словам родственников, он давно хотел уйти на пенсию, так как не был доволен положением дел на работе. Якобы ему никто не говорил, что он должен заниматься очисткой кровли. А в подчинении мастера участка были лишь два слесаря и плотник.