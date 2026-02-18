На Урале двое мужчин забили до смерти оппонента табуретом

В Серовском районном суде завершается рассмотрение уголовного дела о смерти мужчины в Гаринском районе. Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении Евгения Мяоца и Кирилла Муквича. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в октябре 2020 года в частном доме в посёлке Гари несколько мужчин распивали спиртное. В ходе застолья возникла ссора, переросшая в драку. В какой-то момент участнику банкета, к которому ни у кого не было претензий, досталось больше всех. Мяоц и Муквич нанесли ему множественные удары руками и табуретом по голове. От полученных травм потерпевший вскоре скончался.

По ходатайству подсудимых уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Вердиктом коллегии подсудимые признаны виновными в причинении тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть. При этом присяжные попросили суд проявить снисхождение при назначении наказания. Коллегия присяжных распущена. Завтра по делу состоятся вторые прения сторон.

Ранее в Екатеринбурге Кировский районный суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор Насими Мамедову, обвинявшемуся в заказном убийстве 2000 года. Как писало ИА «Уральский меридиан», по версии следствия, 21 декабря 2000 года он расстрелял мужчину, от полученных ранений тот скончался в больнице. Присяжные в третий раз признали недоказанным совершение Мамедовым преступления. Суд оправдал его в связи с непричастностью и признал право на реабилитацию. После вступления приговора в силу дело вернут в СКР для поиска убийцы.