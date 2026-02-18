Пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей «для проверки»

В Ивановской области пенсионер отдал курьеру мошенников почти 3 миллиона рублей после того, как аферисты убедили его, что его деньги нужно «проверить». Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает издание «Кстати».

Не известные связались с потерпевшим под видом сотрудников Пенсионного фонда и запросили код из СМС якобы для перерасчета выплат. После этого пенсионеру начали звонить лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ, которые сообщили, что из-за «утечки данных» на него пытаются оформить кредит мошенники, и убедили срочно передать все деньги курьеру «для проверки».

Пенсионер снял со счета 2,9 млн рублей и отдал их приехавшему незнакомцу. Позже он осознал, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого россиянин отдал мошенникам почти 4 млн рублей семейных сбережений. Преступники убедили юношу, что его средства якобы замешаны в финансировании недружественных государств.