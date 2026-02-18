Силовики в масках нагрянули в крупный российский вуз

Силовики в масках нагрянули в Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ) в Екатеринбурге. Об этом стало известно Ura.ru.

Источник рассказал российскому агентству, что борцы с коррупцией пришли в крупный вуз около 11 часов. Оперативные мероприятия проводились в бухгалтерии, отделе кадров и кабинете директора института экономики, разъяснил собеседник.

По его данным, задержаний не проводилось. При этом нескольким сотрудникам аграрного вуза выдали повестки на опрос.

В полиции Екатеринбурга ситуацию никак не комментировали.

