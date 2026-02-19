На жительницу Краснодара завели дело из-за жестокого обращения с двумя детьми

В Краснодаре женщину обвинили в жестоком обращении с родными детьми, сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) возбудили в отношении 39-летней местной жительницы, которая является матерью 17-летнего сына и 13-летней дочери.

Проверка выявила систематические нарушения, который женщина допускала в быту. Она злоупотребляла алкоголем, уклонялась от воспитания, не обеспечивала детей питанием, сезонной одеждой, не следила за их гигиеной.

Брат и сестра жили в антисанитарных условиях, не получали медицинского ухода и не посещали образовательные учреждения. Теперь женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет, кроме того, прокуратура направила в суд иск об ограничении родительских прав.

