Прокурор запросил для Гуфа условный срок по делу о самоуправстве

В Наро-Фоминском суде состоялось заседание по делу рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф. Прокурор потребовал приговорить музыканта к двум годам лишения свободы условно, передает Mash.

Изначально артисту вменяли статью «Грабеж», однако в ходе заседания обвинитель ходатайствовал о переквалификации обвинения на более мягкую статью — «Самоуправство». Именно по ней прокурор запросил наказание в виде двух лет условно.

По версии обвинения, в октябре 2024 года Алексей Долматов вместе с приятелем отдыхал в банном комплексе в деревне Малые Горки. Согласно материалам дела, у них возник умысел на хищение имущества.

Конфликт начался после того, как администратор потребовала включить в счет штраф за курение. Посетители отказались платить, и женщина вызвала своего брата — сотрудника Росгвардии, который на тот момент был не при исполнении. Мужчина также настаивал на уплате штрафа и снимал происходящее на телефон.

По данным следствия, Гуф дважды ударил потерпевшего рукой, а затем стеклянной бутылкой, а его подельник Геворк Сураханян скрутил мужчине руки. После этого рэпер забрал iPhone стоимостью 68 тысяч рублей, на который велась съемка, чтобы удалить запись.

Сам Долматов вину не признает, заявляя, что «открытого хищения не совершал». Второй фигурант также отрицает причастность к преступлению.