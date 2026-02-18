Экс-участнику «Дома-2» Гусеву вынесли приговор за смертельное ДТП

Красногорский суд назначил бывшему участнику телевизионного проекта «Дом-2» Антону Гусеву два года условно за участие в ДТП со смертельным исходом. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в пресс-службе инстанции.

По словам представителей суда, 13 ноября 2024 года в ночное время мужчина за рулем автомобиля EXEED VX превысил установленную скорость и спровоцировал столкновение с машиной ВАЗ, водитель которой погиб на месте.

Подсудимый признал свою вину, раскаялся и компенсировал нанесенный ущерб. Суд также принял во внимание, что после ДТП Гусев сам вызвал сотрудников полиции и медицинских служб, а также оказал первую помощь пострадавшему.

— Суд назначил Гусеву наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года, с лишением права управления транспортными средствами на два года, — передает Telegram-канал пресс-службы судов общей юрисдикции Московской области.

Прошедший 2025 год запомнился целой чередой громких скандалов и судов над звездами. Футболист Федор Смолов устроил драку в «Кофемании», актер Михаил Ефремов освободился после тюремного заключения за смертельное ДТП, на рэпера Макана и актера Глеба Калюжного едва не завели уголовное дело из-за игнорирования военкомата. «Вечерняя Москва» вспомнила подробности этих историй.