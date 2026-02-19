Студент и охранник устроили теракт на железной дороге

В Татарстане задержали двух молодых людей за поджог релейных шкафов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, факт поджога был выявлен 14 февраля техническими работниками железной дороги Буинского района. При осмотре места происшествия было установлено, что релейные шкафы вскрыли и они полностью выгорели.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны два местных жителя в возрасте 19 и 22 года. Один из них работает сотрудником ЧОП, а второй является студентом. Задержанные дали признательные показания. При проведении обысков по местам жительства были изъяты предметы, доказывающие их причастность к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). На время предварительного следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчина готовился пустить поезд под откос.