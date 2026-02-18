Мужчина погиб из-за схода снега с крыши дома в Кузбассе

В Анжеро-Судженске Кемеровской области погиб местный житель, которого завалило снегом, рухнувшим с крыши частного дома.

Как сообщили в региональном главке МЧС, мужчину достали из-под снега сотрудники экстренных служб, медики констатировали биологическую смерть пострадавшего. В МЧС уточнили, что на место происшествия выезжали четыре специалиста и одна единица спецтехники.

Следственный комитет в связи с произошедшим начал проверку в рамках статьи о причинении смерти по неосторожности. В региональном главке СКР уточнили, что фатальный инцидент произошел на улице Пугачева, погибший 62-летний мужчина был хозяином дома.