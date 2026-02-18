Вынесен приговор мужчине, убившему младенца из-за плача

Жителю Перми, который убил 10-месячного ребенка своей подруги из-за плача, как информирует пресс-служба краевого суда, назначили 18 лет колонии строгого режима.

Ранее СУСК РФ по Пермскому краю информировало: 13 октября мужчину в квартире сожительницы раздражал плач 10-месячного младенца, и он несколько раз ударил ребенка кулаком по голове. Затем мужчина покинул жилище.

Вскоре фигуранта задержали. Было возбуждено дело об убийстве малолетнего.

В сообщении говорится, что мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

В пользу матери младенца с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей.