На западе Украины в военкомате прогремел взрыв

На западе Украины в военкомате в городе Коломыя (Ивано-Франковская область), ночью прогремел взрыв, сообщил уместный телеканал "Общественное".

© ГСЧС Украины

Пресс-офицер областного военкомата рассказал изданию, что в ночь на 18 февраля в помещении ТЦК (военкомата) в Коломые произошел взрыв.

Предварительно, никто не травмировался. На месте сейчас работают следователи и взрывотехники.

Насильственные действия сотрудников украинских военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан вызывают протесты по стране, в частности, поджоги ТЦК.