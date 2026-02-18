На западе Украины в военкомате прогремел взрыв
На западе Украины в военкомате в городе Коломыя (Ивано-Франковская область), ночью прогремел взрыв, сообщил уместный телеканал "Общественное".
Пресс-офицер областного военкомата рассказал изданию, что в ночь на 18 февраля в помещении ТЦК (военкомата) в Коломые произошел взрыв.
Предварительно, никто не травмировался. На месте сейчас работают следователи и взрывотехники.
Насильственные действия сотрудников украинских военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан вызывают протесты по стране, в частности, поджоги ТЦК.