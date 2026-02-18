Суд вынес приговор бывшему участнику «Дома-2» по делу о смертельном ДТП

Красногорский городской суд назначил наказание бывшему участнику телепроекта «Дом-2», мужчине по фамилии Гусев, который на иномарке врезался в легковушку. В результате аварии погиб человек. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

© Вечерняя Москва

— Суд назначил Гусеву А.С. наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года, с лишением права управления транспортными средствами на два года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

ДТП произошло 13 ноября 2024-го. Тогда Гусев ехал на своем EXEED VX и превысил скорость. Это привело к тому, что иномарка врезалась в стоявший на дороге ВАЗ. Водителя машины доставили в больницу, где он впоследствии скончался. Гусев признал вину и раскаялся. После столкновения с автомобилем, по данным следствия, он оказывал помощь потерпевшему. Помимо этого, он возместил причиненный ущерб и компенсировал моральный вред.

