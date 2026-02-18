Названа причина обрушения кровли склада в Татарстане

Причиной обрушения кровли склада в Зеленодольске в республике Татарстан, по предварительным данным, стала "снеговая нагрузка". Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Предварительная причина происшествия - снеговая нагрузка. В настоящее время проводится разбор завалов", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

До этого администрация населенного пункта сообщила, что кровля обрушилась на площади 100 квадратных метров в одном из корпусов распределительного центра "Магнит". В результате пострадала одна женщина, ее доставили в центральную районную больницу.

14 февраля в аудитории одного из старых корпусов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве выявили частичное повреждение подвесного потолка. В пресс-службе вуза заявили, что в результате обрушения никто не пострадал. Специалисты осмотрели помещение и приступили к ремонту.