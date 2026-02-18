Россиянин изнасиловал девочку в подъезде и попытался вступить в вооруженное формирование

В Санкт-Петербурге мужчину осудят за изнасилование девочки и пропаганду терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Россиянин обвиняется по статьям 30, 205.2 («Покушение на публичное оправдание и пропаганда терроризма»), 30, 205.5 («Покушение на приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»), 30, 208 («Приготовление к участию в вооруженном формировании»), 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

По данным следствия, в июне 2023 года фигурант на странице в социальной сети опубликовал запись, которая была направлена на публичное оправдание терроризма. В октябре и ноябре 2022 года он через один из мессенджеров отправил анкету на вступление в незаконное вооруженное формирование.

Слаженная работа следователей СК и криминалистического сопровождения следствия с участием оперативных служб позволила задержать подозреваемого.

В ходе следственных действий было установлено, что обвиняемый в апреле 2014 года в подъезде дома на Нарвской улице совершил изнасилование 15-летней девочки, а в феврале того же года и апреле 2019-го вел интимную переписку с несовершеннолетними.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что мужчина пойдет под суд за групповое изнасилование россиянки.