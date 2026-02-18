Блогер Логецкая получила 4 года колонии за мошенничество на 32 млн рублей

Столичный суд приговорил 29-летнего блогера Валерию Логецкую к 4 годам исправительной колонии общего режима за мошенничество на 32 миллиона рублей. Об этом сообщила прокуратура Москвы в MAX.

© m24.ru

Следствие установило, что с марта 2023 по февраль 2025 года она убедила руководство организации, название которой не уточняется, что за деньги сможет организовать съемку рекламы и телепередач с их дальнейшей трансляцией на одном из телеканалов.

Обязательств Логецкая не выполнила, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Ее признали виновной по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере). Осужденную взяли под стражу в зале суда.

Ранее Мосгорсуд отказался перевести под домашний арест криптоблогера Битмаму (настоящее имя Валерия Федякина), осужденную за мошенничество. Изменить меру пресечения просил адвокат Федякиной, который указал, что блогер с сентября 2023 года содержится в СИЗО вместе с малолетней дочерью.

Федякину в январе 2025-го обвинили в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов. Общая сумма ущерба, по данным правоохранителей, составила не менее 2,2 миллиарда рублей. В июне прошлого года суд Москвы приговорил Федякину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима