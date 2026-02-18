Осуждена аферистка, жертвой которой стала Алана Мамаева

Приговор блогерше, обманывавшей бывших жен звезд футбола и столичных бизнесменов, вынес Дорогомиловский суд столицы.

Как стало известно «МК», с марта 2023 года по февраль 2025 года женщина убедила руководителей организации, что может за деньги организовать съемку рекламных фильмов и телепередач для дальнейшей трансляции на одном из телеканалов. Присвоив деньги, блогерша тратила их по своему усмотрению.

А бывшей жене футболиста Павла Мамаева Алане Мамаевой она обещала заработать с помощью ставок, однако обещания не сдержала. Общая сумма ущерба составила около 32 миллионов рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Москвы, аферистку приговорили к 4 годам колонии общего режима.