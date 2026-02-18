В Татарстане один человек пострадал при обрушении кровли склада «Магнит»

В Зеленодольске в Татарстане женщина пострадала в результате обрушения кровли одного из корпусов распределительного центра «Магнит».

«Пострадавших — один человек, женщина, доставлена в ЦРБ», — говорится в Telegram-канале городской администрации.

Обрушение части кровли произошло на площади 100 кв. м.

В настоящее время проводится разбор завалов. На место прибыли мэр города, прокурор и все экстренные службы.

Накануне обрушилось здание военной полиции на территории воинской части в Сертолово.

Во время разбора завалов обнаружили три тела.