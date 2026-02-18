За стрельбу у храма россиянина отправили в колонию на 2 года

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным местного жителя Романа Штадлера по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

По материалам дела, вечером 15 октября 2023 года мужчина вместе с подругой находился в баре на перекрёстке улиц 8 Марта и Малышева. Позже они вышли на улицу и подошли к храму Большой Златоуст. Там Штадлер достал из сумки предмет, похожий на оружие, и произвёл выстрел.

Следствие установило, что его действия создали угрозу для окружающих и вызвали у людей страх за жизнь и здоровье. Происходящее было снято на телефон.

О случившемся стало известно в марте 2025 года, когда видеозапись распространили в мессенджере среди сотрудников охраны ночных заведений, а затем опубликовали в СМИ. После этого мужчину задержали.

Суд назначил Роману Штадлеру 2 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.