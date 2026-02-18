В санатории в Курганской области вспыхнул пожар

Сотрудники экстренных служб выехали по вызову в поселок Искра в Курганской области, наблюдается сильное задымление в одном из корпусов лечебного учреждения, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

Возгорание произошло в поселке Искра в Звериноголовском муниципальном округе, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Сигнал о происшествии на улице Геннадия Ожгихина поступил диспетчерам утром во вторник, к моменту прибытия сильное задымление фиксировалось на третьем этаже здания корпуса.

В тушении пожара участвуют 19 человек. Также к ликвидации огня привлечено семь единиц специализированной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Кургане происходил пожар на газораспределительной подстанции. В декабре 2024 года в Шадринске в Курганской области при пожаре в квартире погибла несовершеннолетняя девочка.