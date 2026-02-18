Иностранку с кольцами на 18,5 миллиона задержали в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково задержали гражданку Азербайджана, которая привезла с собой пять колец стоимостью 18,5 миллиона рублей. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ФТС России.

© Вечерняя Москва

— Внуковские таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий общей стоимостью 18,5 миллиона рублей. Незадекларированные товары были обнаружены в багаже 33-летней гражданки Азербайджана, прибывшей из Дубая, — рассказали в пресс-службе ведомства.

У женщины нашли кольца из белого металла со вставками из камней. Их отправили на экспертизу. Она показала, что пассажирка везла драгоценности из сплавов золота и платины 750-й и 950-й проб, на украшениях также присутствовали бриллианты.

Таможенники изъяли ювелирку у женщины. В ее отношении завели уголовное дело. Теперь иностранке грозит до пяти лет колонии или штраф до одного миллиона рублей.

Ранее в аэропорту Шереметьево задержали пассажира с ювелиркой на шесть миллионов рублей. Мужчина прибыл из Пекина и планировал передать драгоценности третьему лицу по просьбе своего знакомого. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.