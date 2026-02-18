Бастрыкин поручил усилить борьбу с преступлениями против детей

Число нападений на детей в российских школах за год увеличилось в полтора раза. А всего в прошлом году против несовершеннолетних было совершено 78 тысяч преступлений. Об этом шла речь на оперативном совещании, которое провел с подчиненными председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

© Предоставлено пресс-службой СК России

Из 78 тысяч преступлений, совершенных против детей, больше 15,5 тысячи - это тяжкие и особо тяжкие преступления. Глава СК подчеркнул, что за 2025 год только его ведомством было расследовано больше 23 тысяч преступлений против детей, что на 6% больше, чем в 2024-м. К сожалению, по статистике правоохранителей, чаще всего на ребенка нападают близкие ему люди - ежегодно около двух тысяч детей становятся жертвами таких преступлений. Четверть пострадавших подвергается истязаниям либо насилию, опасному для их жизни и здоровья.

В качестве примеров он привел покушение на убийство девочки, совершенное ее отцом в Приморском крае, и истязание несовершеннолетних в Новосибирской области. Глава СК подчеркнул, что следственным органам необходимо тесно взаимодействовать с соответствующими комиссиями и службами, выявлять несовершеннолетних, находящихся в зоне риска и нуждающихся в помощи.

На совещании много говорили и про случаи нападения на детей в школах. В 2025 году в 1,5 раза выросло количество подростков, против которых преступления совершены в образовательных организациях.

"Наша задача - оперативно принимать меры по сообщениям о фактах травли детей, осуществлять мониторинг интернет-пространства, с профильными ведомствами и учебными организациями профилактировать это негативное явление. Необходимо активизировать работу по установлению лиц, предлагающих подросткам участвовать в криминальной активности", - заявил Александр Бастрыкин, обращаясь к подчиненным.

Глава СК России внимательно выслушал доклады руководителей территориальных подразделений. Руководитель ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин отчитался о причинах длительных сроков следствия по преступлениям, совершенным против несовершеннолетних, низкого качества следственной и профилактической работы. Доложил о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях учащейся одной из школ Красноярска. Глава СКР поручил "провести надлежащим образом" расследование, установить причины и условия, которые привели к произошедшему.

О снижении количества постановлений о возбуждении уголовных дел при росте преступлений против подростков и об организации контроля за принятием процессуальных решений доложил и.о. руководителя СУ по Кемеровской области-Кузбассу Павел Курочкин. Руководитель СУ по Воронежской области Михаил Селюков отчитался о мерах, принимаемых для раскрытия преступлений прошлых лет, совершенных против несовершеннолетних. О расследовании травмирования девочки в детском саду и других происшествий с участием несовершеннолетних доложил руководитель СУ по Пермскому краю Денис Головкин.

Руководитель ГСУ по Санкт-Петербургу Павел Выменец доложил об исполнении поручения главы ведомства о поиске пропавших матери и двух ее дочерей, а также о том, как идет расследование убийства 9-летнего мальчика. Председатель СКР потребовал досконально разобраться во всех случаях происшествий с детьми. Бастрыкин дал поручения подчиненным руководителям следственных органов и назвал конкретные сроки их исполнения. А в некоторых регионах, где с такими расследованиями есть проблемы, назначены служебные проверки.