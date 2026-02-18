$76.7490.87

Раскрыта цель задержанного за подготовку теракта молодого россиянина

Lenta.ru

Задержанный 18-летний житель Челябинска получил от украинской террористической организации задание расправиться с высокопоставленным лицом путем взрыва. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Раскрыта цель задержанного за подготовку теракта молодого россиянина
© Лента.Ru

На допросе юноша признался, что украинский представитель давал определенные инструкции, после которых фигурант был готов выезжать для совершения диверсионных действий. По его словам, он произвел разведку территории и выбрал три места, где можно было устроить взрыв, и предложил их куратору. Задержанный рассказал, что в ответ тот дал ему инструкцию.

Ранее сообщалось, что молодой человек планировал совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства.