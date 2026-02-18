Раскрыта цель задержанного за подготовку теракта молодого россиянина

Задержанный 18-летний житель Челябинска получил от украинской террористической организации задание расправиться с высокопоставленным лицом путем взрыва. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На допросе юноша признался, что украинский представитель давал определенные инструкции, после которых фигурант был готов выезжать для совершения диверсионных действий. По его словам, он произвел разведку территории и выбрал три места, где можно было устроить взрыв, и предложил их куратору. Задержанный рассказал, что в ответ тот дал ему инструкцию.

Ранее сообщалось, что молодой человек планировал совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства.