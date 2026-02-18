Россиянке выплатили пенсию купюрами «Банка Приколов»

В Новосибирске 84-летняя пенсионерка получила пенсию купюрами «Банка Приколов». Она забрала 41 тысячу рублей в отделении Почты России, не пересчитав деньги, и вернулась домой. Уже дома 24-летняя внучка заметила, что часть банкнот оказалась фальшивой. Об этом в среду, 18 февраля, сообщает Baza.

Девушка не стала сразу обращаться в полицию, опасаясь, что без доказательств дело «замнут». В следующем месяце она сняла на видео получение пенсии, а после пересчета выяснилось, что поддельных купюр нет, но в конверте якобы не хватало 20 тысяч рублей.

Внучка с бабушкой сразу вернулись в отделение, где сотрудники пересчитали кассу и нашли недостающие купюры. По словам девушки, они объяснили ситуацию усталостью и ошибкой в подсчетах, но родственники считают, что это системная проблема.

После второго инцидента девушка вызвала полицию и написала заявление. Сейчас правоохранители проверяют обстоятельства происшествия и выясняют все детали, передает Telegram-канал.

