В России подростки поставили школьника на колени и заставили просить о прощении

В Ангарске подростки поставили школьника на колени. Видеозапись опубликовал Тelegram-канал Babr Mash.

На кадрах молодой человек стоит на коленях в снегу, склонив голову. Голос за кадром приказывает ему извиниться «с уважением».

«Леха, прости», — говорит тот.

Затем один из подросков избивает школьника и называет его «чертом» за попытку прикрыться от летящих на него ударов.

Ранее в Амурской области 14-летняя девочка избила сверстницу. Очередное проявление подростковой жестокости также было снято на видео.