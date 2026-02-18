В России подростки поставили школьника на колени и заставили просить о прощении
В Ангарске подростки поставили школьника на колени. Видеозапись опубликовал Тelegram-канал Babr Mash.
На кадрах молодой человек стоит на коленях в снегу, склонив голову. Голос за кадром приказывает ему извиниться «с уважением».
«Леха, прости», — говорит тот.
Затем один из подросков избивает школьника и называет его «чертом» за попытку прикрыться от летящих на него ударов.
Ранее в Амурской области 14-летняя девочка избила сверстницу. Очередное проявление подростковой жестокости также было снято на видео.