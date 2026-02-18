Ученик принес нож в школу и напал на одноклассника в российском городе

В Набережных Челнах ученик пришёл в школу с кухонным ножом и напал на одноклассника. Инцидент произошёл в конце января. По предварительной информации, никто не пострадал.

© Московский Комсомолец

Как сообщается, конфликт между подростками начался ещё осенью. В день происшествия один из школьников взял дома нож и принёс его в учебное заведение. Он прошёл через рамку металлоискателя и оказался в классе, где попытался напасть на сверстника. Драку остановили учителя, пишет телеграм-канал Mash Iptash.

По словам родителей, с декабря в школе отсутствует охрана. Ранее частные охранные предприятия в регионе заявляли об отказе работать по сниженным тарифам. Родители считают, что происшествие связано с проблемами в обеспечении безопасности, и требуют провести проверку.

Директор школы ситуацию никак не прокомментировал. Ранее министр образования республики высказывался по вопросу школьной безопасности, отмечая, что одними мерами физической охраны проблему не решить.