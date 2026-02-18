В Челябинске задержали 18-летнего юношу по подозрению в подготовке теракта

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала 18-летнего жителя Челябинска по подозрению в подготовке теракта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

«Задержан житель Челябинска, <...> который по заданию действующей под патронажем спецслужб Украины террористической организации планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что под стражей оказался гражданин России, родившийся в 2007 году.