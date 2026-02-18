Раскрыты подробности задержания министра культуры российского региона

Раскрыты подробности задержания министра культуры Башкирии Амины Шафиковой. Их приводит Telegram-канал Mash.

© Страница Амины Шафиковой в социальной сети "Вконтакте"

Задержание Шафиковой связывают с серией дел в подведомственных учреждениях.

В конце мая 2025 года в Башкирии задержали директора Государственного концертного зала (ГКЗ) «Башкортостан» Вильдана Яруллина. Его арестовали за махинации с госконтрактами на 33 миллиона рублей, а в сентябре суд смягчил ему меру пресечения и перевел Яруллина под домашний арест.