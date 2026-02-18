ФСБ задержала жителя Челябинска, готовившего теракт

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, который занимался подготовкой теракта по заданию террористической организации, действующей под патронажем специальных служб Украины. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Специалисты установили, что подросток самостоятельно связался с противником через мессенджер Telegram. Куратор предоставил ему инструкции, по которым парень собрал взрывное устройство для совершения диверсионно-террористического акта.

— По адресу проживания задержанного изъято около 1,5 килограмма самодельного бризантного взрывчатого вещества, личный дневник с собственноручными записями на украинском языке, подтверждающими его противоправную деятельность, — цитирует сообщение ТАСС.

13 февраля сотрудники ФСБ также задержали в Крыму двух членов запрещенной в России организации. Во время конспиративных собраний они вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.