Против самого юного в России осужденного за терроризм в Minecraft возбудили новое дело

Следственные органы возбудили новое уголовное дело против самого юного в России осужденного за терроризм канского подростка Никиты Уварова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Владимира Васина.

Защитник пока не смог назвать статью УК РФ, которая вменена его клиенту. Он знакомится с материалами следствия. Никита отправлен в красноярское СИЗО №1. О новом обвинении адвокат узнал от матери подростка.

Уваров — один из трех 14-летних школьников из Канска, которых летом 2020 года задержали сотрудники ФСБ и обвинили в создании террористического сообщества. На тот момент подростки стали самыми юными фигурантами дел о терроризме. Согласно фабуле дела, они интересовались анархизмом, изготавливали взрывчатые вещества и испытывали их в заброшенных зданиях. Следствие утверждало, что школьники обсуждали идею построить копию здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft и взорвать его там.

Восточный окружной военный суд в 2022 году приговорил Уварова к пяти годам лишения свободы. Его отправили для отбытия наказания в воспитательную колонию, а затем Канский городской суд постановил перевести во взрослую.

Уваров вину не признает. Дела в отношении двух его соучастников были прекращены.

В феврале сообщалось, что Никиту поместили в ШИЗО перед свиданием с матерью.