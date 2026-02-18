Раскрыта судьба освобожденных из рабства в Мьянме россиян

Освобожденные из рабства на пограничной территории между Мьянмой и Таиландом россияне не будут преследоваться законом из-за работы в мошеннических центрах. Их судьбу раскрыл в беседе с РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин.

Он также подчеркнул, что после случившегося пострадавшим гражданам РФ не запретят въезд на территорию курортной страны. По словам Томихина, освобожденные получили статус «жертв торговли людьми» в Таиланде, благодаря чему судебное преследование и внесение в черные списки невозможно.

Ранее посол России в Мьянме рассказал, что в 2025 году диппредставительство РФ помогло вызволить из рабства в кол-центрах этой страны Азии восемь россиян. Операции проводились совместно с Министерством иностранных дел и местными правоохранительными органами.

Вербовщики заманивают россиян в Таиланд обещаниями о прибыльной работе, после чего вывозят их в Мьянму и вынуждают работать в мошеннических кол-центрах.