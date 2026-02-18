СМИ: Задержана министр культуры Башкирии

Правоохранители задержали министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Об этом сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на источники. Чиновница была задержана в Уфе. «Предварительно, министра подозревают в превышении должностных полномочий», - отмечает издание. Следственные действия могут быть связаны с делами о госзакупках учреждений, подведомственных региональному Минкультуры. Шафикова возглавляет министерство с 2012 года. Ранее в Краснодарском крае задержали министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергея Штрикова по делу о превышении полномочий.