В Омске подростков осудили за поджог военного вертолета

Второй Восточный окружной военный суд в городе Новосибирске вынес приговор двум несовершеннолетним омичам, причастным к диверсии на военном аэродроме. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

© Пресс-служба УФСБ по Омской области

Как установило следствие, в сентябре 2024 года двое 16-летних подростков изготовили зажигательную смесь и ночью проникли на территорию военного аэродрома «Омск-Северный», где подожгли вертолет Ми-8 и скрылись.

В ФСБ уточнили, что силовики задержали поджигателей в течение суток. На допросе подростки рассказали, что выполняли задание неизвестного куратора, которое они получили в мессенджере. За диверсию им пообещали выплатить $20 тыс.