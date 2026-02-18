Школьники получили сроки за поджог военного вертолета

Двух школьников из Омска, которые подожгли вертолет Ми-8 на территории военного аэропорта, суд приговорил к 7 и 7,5 годам колонии, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. Кроме того, они должны возместить ущерб в размере 668 миллионов рублей.

В сентябре 2024 года двое подростков 2008 г. р. ночью проникли на военный аэродром "Омск-Северный" и затем подожгли вертолет Ми-8, использовав самодельную зажигательную смесь.

В течение суток сотрудники УФСБ РФ по региону и полицейские задержали поджигателей. Школьники рассказали, что выполняли задание неизвестного человека, который в мессенджере Telegram предложил им 20 тыс. долларов за поджог военной техники. Деньги они так и не получили.

Было возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.

Одному из фигурантов суд назначил наказание в виде 7 лет, другому – 7,5 лет лишения свободы. Кроме того, поджигатели должны возместить ущерб минобороны РФ в размере 668 миллионов рублей «в солидарном порядке».