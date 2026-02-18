В горах Северной Калифорнии лавина накрыла группу лыжников

В результате схода лавины на севере Калифорнии пропали без вести 10 лыжников. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил офис шерифа округа Невада. Лавина накрыла группу из 12 лыжников и четырех инструкторов в районе Касл-Пик в горах Сьерра-Невада. Шесть человек выжили и сейчас ожидают помощи. Судьба 10 человек сейчас неизвестна. Экстренные службы начали поисково-спасательную операцию.

16 февраля сообщалось, что три французских горнолыжника не выжили в результате схода лавины на горнолыжном курорте на северо-западе Италии. До этого в Австрии восемь человек не выжили в Альпах из-за схода трех лавин. Туристы были гражданами Чехии и Австрии.

Они катались вне лыжных трасс. 15 января 60-летний спасатель оказался заживо погребен под снегом. Мужчина возвращался с работы, когда на него внезапно обрушилась лавина снега с одного из домов. Спасти пострадавшего не удалось.