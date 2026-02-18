Пять человек пострадали при взрыве в церкви в штате Нью-Йорк

В результате взрыва в церкви в Бунвилле на севере штата Нью-Йорк пострадали пять человек.

Об этом пишет Associated Press.

«Во вторник в северной части штата Нью-Йорк произошёл мощный взрыв в церкви, в результате которого пострадали пять человек, включая пастора и пожарных, прибывших на место происшествия после сообщения о запахе газа в здании», — говорится в материале.

Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. По данным полиции, «признаков преступной деятельности» нет. Здание церкви получило серьёзные повреждения. Ведётся расследование.