Газета.Ru

В Ингушетии вынесли приговор местному жителю, который помогал скрываться террористам. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.

Россиянин помог террористам скрыться и получил 14 лет колонии
© РИА Новости

Инцидент произошел весной 2023 года. Участники международной террористической организации «Исламское государство» совершили нападения на сотрудников правоохранительных органов Ингушетии и Северной Осетии. После введения режима контртеррористической операции в Малгобекском районе они скрывались и нуждались в помощи.

3 апреля один из них обратился к местному жителю с просьбой вывезти его и троих сообщников в безопасное место. Мужчина согласился — он прибыл на машине к дому родственника и перевез террористов.

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ. Ему назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.