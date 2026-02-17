В российском городе на пенсионерку рухнула снежная глыба с крыши

В Саратове на 77-летнюю женщину с крыши рухнула наледь. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел на 2-й Садовой улице. В результате схода снега пострадала пенсионерка. Пожилую женщину госпитализировали с телесными повреждениями. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за очистку кровли.

Ранее еще один саратовчанин оказался погребен под рухнувшим с кровли снегом. Снежная масса упала на мужчину с крыши одноэтажного частного дома. В том же городе под весом соскользнувшей с крыши наледи рухнул крылечный козырек. Упав, карниз перекрыл выход из дома.

В Самаре ледяная глыба рухнула на коляску с младенцем. Ребенок получил ушибы головы, угрозы для его жизни нет. По одной из версий, льдина упала с крыши четырехэтажного дома, по другой — с козырька одного из балконов.