В Греции убита продюсер сериала «Тегеран»: может быть политическая причина

В Греции погибла израильский телепродюсер Дана Эден. В Афинах в эти дни она участвовала в съемках четвертого сезона шпионского сериала «Тегеран». Ей было 52 года.

16 февраля тело Дану Эден обнаружили в номере одного из афинских отелей. Пока идет расследование. Представители кинокомпании утверждают, что нет оснований связывать смерть их коллеги с ее национальной принадлежностью. Связана ли она в действительности с политическими событиями, пока никто определенно не говорит.

Эден возглавляла компанию Donna Productions, основанную в 2007 году и производящую сериальную, документальную продукцию, детские проекты. В Греции она руководила съемками очередного сезона «Тегерана», уже отмеченного в 2021 году премией «Эмми» как лучший драматический сериал. В Афинах снимали столицу Ирана, как это часто бывает в кино. Эден присмотрела когда-то эти места во время отпуска, и все ожидания оправдались.

Дану Эден — не только продюсер проекта, но и его сценарист. На ее счету также сериалы «Сорока», «День матери», «Стилист».

Среди героев «Тегерана» - агент Моссада под прикрытием, выполняющий опасную миссию в Тегеране. В первых сериях проекта он должен был парализовать систему ПВО, чтобы у Израиля была возможность нанести удар по ядерному реактору Ирана.