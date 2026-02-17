Военная прокуратура контролирует ситуацию с обрушением здания в Ленобласти

Ситуация, связанная с обрушением здания на территории военного городка в населенном пункте Сертолово Ленинградской области, находится на контроле военной прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Военная прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона также контролирует мероприятия, связанные с установлением причин обрушения здания. Работники ведомства выехали на место происшествия.

Ранее в оперативных службах сообщили, что число погибших при взрыве в здании военной комендатуры в Сертолово возросло до трех человек.

В результате ЧП обрушились второй и третий этажи. Сохраняется угроза дальнейшего обрушения. Под завалами нашли выжившего человека.