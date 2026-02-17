В РФ против рэпера Ганвеста возбудили дело

Против рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) возбудили административное дело в связи с пропагандой наркотических веществ в ряде композиций. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в Telegram-канале.

По словам Мизулиной, тексты треков музыканта направлены на экспертизы. Если вина Ганвеста будет доказана, то ему грозит административный штраф.

Рэпер Ганвест прославился в России не только благодаря своим трекам, но и фразам «Пепе», «Ко ко шнейне», «Фа» и «Вота фа». Эти мемы стали наиболее популярными в русскоязычных сегментах социальных сетей в конце 2025 и начале 2026 года. По данным аналитического агентства «ПрессИндекс», всего за четыре месяца количество публикаций с этими фразами, включая контент популярных авторов, выросло более чем в 20 раз, а суммарная вовлеченность аудитории достигла 43 млн реакций.

В «ПрессИндексе» указывают, что фразы «Пэ Пэ», «Ко Ко Шнейне», «Фа» и «Вота фа» не относятся к сленгу и не несут конкретного смысла. Сам артист объясняет их как искаженные или абсурдные конструкции: «Пэ Пэ» он связывает с именем персонажа мультфильма «Свинка Пеппа», «Ко Ко Шнейне» – с переосмысленным именем Коко Шанель, а «Фа» и «Вота фа» — с англоязычными восклицаниями, передающими эмоции в зависимости от контекста.