В Ленобласти обнаружили 25 километров незаконно установленных линий связи

Филиал «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» обнаружил свыше 25 километров незаконно размещенных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередач с начала 2026 года. Специалисты компании заключили договоренность с владельцами найденных ВОЛС о легализации размещения оборудования.

— Незаконное размещение волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП свидетельствует о нарушении провайдерами Порядка недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденного постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2022 г. № 2106, — напомнили представители компании.

Подобные нарушения приводят к угрозе стабильной работы электрооборудования, создают препятствия при проведении ремонтных работ и увеличивают вероятность аварийных отключений электроэнергии. Монтаж нелегальных волоконно-оптических линий нередко выполняется работниками без необходимой квалификации и разрешений, что нарушает правила безопасной эксплуатации электрических сетей, сообщает «Петербургский дневник».

