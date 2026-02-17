Троих пенсионеров насмерть засыпало снегом во Владимирской области

Владимирское управление Следственного комитета России проводит проверки по фактам гибели граждан в результате схода снега с крыш частных домов.

© СУ СК России по Владимирской области

Как сообщили в региональном СУ СК России, обильные снегопады и перепады температуры вызвали сход снежных масс с крыш домов. В ряде случаев это привело к трагическим последствиям.

14 февраля 75-летний житель поселка Горка Киржачского района погиб при обрушении под тяжестью снега навеса веранды на своем участке.

15 февраля около своего дома в Александрове под снегом был обнаружен труп 95-летней женщины. Предварительно, сход снега с крыши произошел, когда пенсионерка расчищала дорожку около дома.

В этот день при таких же обстоятельствах получила смертельную травму 65-летняя жительница деревни Молодино Петушинского района.

По каждому случаю смерти следователи организовали проведение процессуальной проверки. По их результатам будут приняты решения о возбуждении уголовных дел.