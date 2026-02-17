Из ОАЭ депортировали двух россиян, разыскиваемых по каналам Интерпола за мошенничество и незаконную банковскую деятельность, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

© Global look

«Представители компетентных органов ОАЭ передали российским полицейским двоих граждан нашей страны, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола», — цитирует её РИА Новости.

Одного из депортируемых обвинили в мошенничестве в особо крупном размере: будучи гендиректором одной из коммерческих организаций он похитил 9,3 млрд рублей.

Также властям передали россиянку, которая проводила финоперации без лицензии, в том числе, банковские переводы по поручению физлиц и юрлиц, инкассацию и ведение банковских счетов. За свои услуги она получила доход в размере 200 млн рублей.

В прошлом году в Таиланде задержали экс-депутата Приморья Дмитрия Назарца по линии Интерпола.