В Казахстане произошло землетрясение

В Казахстане во вторник, 17 февраля, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в восточной части страны в 15:08 по местному времени (13:08 по московскому времени). Их эпицентр располагался в 17 километрах к востоку от села Тургень с населением около 13 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 13 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения отсутствует.

Накануне аналогичное по силе землетрясение было зафиксировано в Индонезии.